Lucknow News: लघु उद्यमों के भुगतान के 30 मामले सुलह के लिए पेश

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लखनऊ। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलंबित भुगतान से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए शुक्रवार को मण्डलीय फैसिलीटेशन काउंसिल की बैठक हुई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में निर्यात भवन सभागार में हुई बैठक में कंसीलियेशन के 30 संदर्भ प्रस्तुत किए गए। काउंसिल ने पक्षकारों को आपसी सुलह से मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं आर्कीट्रेशन के 22 मामलों में से एक में भुगतान मिलने पर कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग अनिल कुमार, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि अरुण भाटिया और सेवानिवृत्त जिला जज अरुण कुमार गुप्ता मौजूद रहे।