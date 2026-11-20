{"_id":"6b000ecd267f27e06601b585","slug":"video-video-chhataravatata-aavathana-patara-jama-karana-oura-agarasarata-karana-ka-lkara-varathha-paratharashana-mana-gaii-maga-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने और अग्रसारित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन, मानी गईं मांगें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने और अग्रसारित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन, मानी गईं मांगें

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 PM IST







Link Copied



लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या एक से समाज कल्याण निदेशालय तक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने और अग्रसारित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन। डी एस डब्लू अनिता कन्नौजिया द्वारा छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन