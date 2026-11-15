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VIDEO: चार जिलों के युवाओं को सीएम योगी ने वितरित किए टैबलेट, 25 लाख युवाओं को दिए जाएंगे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:24 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:24 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को वितरित किए टैबलेट। इस मौके पर सीएम योगी ने 15-16 युवाओं को खुद टैबलेट दिए।

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