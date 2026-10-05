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Video: भारत-वेस्टइंडीज टी20 से पहले मोर्ने मॉर्कल बोले- एक समय में एक मैच पर फोकस
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार, 6 अक्टूबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले से एक दिन पहले सोमवार को टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
मोर्ने मॉर्कल ने कहा कि भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमें अच्छी हैं। भारतीय टीम एशियन गेम्स खेलकर आ रही है और उन्हें भरोसा है कि टीम इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि टीम का फोकस फिलहाल एक समय में एक मैच पर है।
उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है, ताकि उन्हें अपना प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिले। मॉर्कल ने इकाना की पिच को भी अच्छा बताया और कहा कि खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे।
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