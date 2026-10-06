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VIDEO: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच हो रहे टी20 मुकाबले की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 06 Oct 2026 07:29 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 07:29 PM IST







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इकाना स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच हो रहे टी20 मुकाबले की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई।

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