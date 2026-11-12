Video: अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर स्मरण कार्यक्रम, चंपत राय ने किया दीप प्रज्वलन

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लखनऊ के कल्याणकारी आश्रम में श्री दुर्गा जी मंदिर, शास्त्री नगर के तत्वावधान में श्रद्धेय अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हिंदू समाज के जागरण और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अशोक सिंघल के विचारों, सामाजिक योगदान और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका का स्मरण किया गया।

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