Video: अपना दल (सोनेलाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं अनुप्रिया पटेल

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कैसरबाग स्थित गांधी सभागार में आयोजित अपना दल (सोनेलाल) के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल को मुकुट पहनाया गया और तलवार भेंटकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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