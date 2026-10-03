Video: अमेठी में ट्रक की टक्कर से बूम टूटा, बिजली लाइन में फंसा; चार किलोमीटर तक लगा जाम

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लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर कमरौली के पास शुक्रवार रात ट्रक ने रेलवे क्रॉसिंग का खुला बूम तोड़ दिया। टूटकर उछला बूम ऊपर से गुजर रही 25 हजार वोल्ट की ओएचई लाइन से जा टकराया और तार में फंस गया। तेज चिंगारी निकलने लगी। बिजली आपूर्ति बंद होने से रेल संचालन प्रभावित हुआ। गनीमत रही कि उस समय क्रॉसिंग से गुजर रहे वाहन बिजली की चपेट में नहीं आए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। सुल्तानपुर से लखनऊ जा रहा ट्रक कमरौली रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा था। इसी दौरान चालक ने खुले बूम में टक्कर मार दी। बूम टूटकर ऊपर पहुंचा और ओएचई लाइन में फंस गया। तार से चिंगारी निकलते ही आसपास मौजूद लोगों और वाहन सवारों में अफरातफरी मच गई। बिजली आपूर्ति बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। गेटमैन संतोष कुमार ने घटना की जानकारी स्टेशन अधीक्षक को दी। इसके बाद आरपीएफ और रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू की। काम पूरा होने के बाद यातायात बहाल कराया गया। इस क्रॉसिंग से सिंदुरवा की ओर केवल मालगाड़ियों का संचालन होता है। ऐसे में सवारी ट्रेनों के परिचालन पर असर नहीं पड़ा।

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