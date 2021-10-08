Amethi News: संदिग्ध हालात में तालाब में डूबा युवक, मौत

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पिता खुशीराम ने बताया कि महेश करीब एक सप्ताह पहले परदेस से घर आया था। शुक्रवार सुबह वह घर में था। खुशीराम औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में मजदूरी करते हैं और सुबह काम के लिए निकल गए थे। इसी दौरान महेश साथियों के साथ गांव के बाहर चला गया। कुछ देर बाद महुवारी के पास स्थित नकटा तालाब में उसके डूबने की जानकारी मिली। परिजन मौके पर पहुंचे।ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों की मदद से काफी प्रयास के बाद महेश को तालाब से बाहर निकाला गया, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिता ने बताया कि महेश तालाब में कैसे डूबा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया था।सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तालाब में डूबने से मौत की जानकारी मिली है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।