{"_id":"6ae86d6ab439f42d9d02404f","slug":"video-video-amara-ujal-ma-fata-chhapana-ka-btha-tarafaka-palsa-na-ka-kararavaii-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अमर उजाला में फोटो छपने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: अमर उजाला में फोटो छपने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई

Akash Dwivedi

Updated Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 04:30 PM IST







Link Copied



वेव मॉल से पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर आने वाली सड़क पर रॉन्ग साइड से चलने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की। सोमवार के अमर उजाला में इस समस्या की तस्वीर प्रकाशित होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और रॉन्ग साइड से आ रहे लोगों को रोककर वापस लौटाया। ... और पढ़ें

विज्ञापन