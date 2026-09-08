VIDEO: अलीगंज गैलेक्सी कोचिंग संचालक फरार, 800 छात्रों के दो करोड़ रुपये से अधिक डूबे, पुलिस के हाथ खाली

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अलीगंज स्थित गैलेक्सी कोचिंग के फरार संचालक का पुलिस 24 घंटे बाद भी पता नहीं लगा सकी है। इसके चलते 800 विद्यार्थियों के दो करोड़ से अधिक रुपये डूब गए हैं। यह कोचिंग संस्थान पंजीकृत नहीं था, जिससे विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है। कोचिंग संचालक ने अपना फोन बंद कर दिया है। वहीं अलीगंज पुलिस को दूसरे दिन भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित विद्यार्थियों ने पुलिस को अपनी फीस के भुगतान का पूरा ब्योरा सौंपा है। इसमें उनके नाम और संपर्क नंबर भी शामिल हैं। अलीगंज पुलिस ने मौके पर जाकर संचालक से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। विद्यार्थी और अलीगंज पुलिस दोनों ने दावा किया कोचिंग संचालक फरार हो गया है। वहीं विद्यार्थियों ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 10 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों अपने परिजनों की मेहनत की कमाई वापस पाने की गुहार लगाई है।

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