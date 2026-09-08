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VIDEO: जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 08 Sep 2026 07:38 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 07:38 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से स्थापना दिवस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते स्टूडेंटस। ... और पढ़ें

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