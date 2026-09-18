Video: अखिलेश यादव से मिले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह, 2027 चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा

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लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात में किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जानकारी सामने आई है। मुलाकात के दौरान किसान, गरीब, महंगाई और रोजगार समेत प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार-विमर्श किया गया। चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक संवाद आगे भी जारी रहने के संकेत दिए गए हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो रही हैं।

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