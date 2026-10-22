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Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST







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आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूड़ी, सब्जी, बूंदी, कढ़ी, चावल और शरबत समेत अन्य प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन स्थल पर भक्तों की भीड़ जुटी रही। ... और पढ़ें

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