फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST
Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूड़ी, सब्जी, बूंदी, कढ़ी, चावल और शरबत समेत अन्य प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन स्थल पर भक्तों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

आजम खां के बहाने मुस्लिम वोट? ओवैसी की दस्तक ने बढ़ाई सियासी चर्चा

आजम खां के बहाने मुस्लिम वोट? ओवैसी की दस्तक ने बढ़ाई सियासी चर्चा
Uttar Pradesh
22 Oct 2026

अमृतसर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, कई आरोपी गिरफ्तार

Police conduct search operation against drug trafficking in Amritsar; several suspects arrested
Amritsar
22 Oct 2026

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का विशेष शिविर, चुने गए 30 होनहार खिलाड़ियों को मिली कोचिंग

Kanpur Cricket Associations special camp 30 promising players selected to receive coaching
Kanpur
22 Oct 2026

लुधियाना में 'पंडित कुलचे-छोले वाले' के बेटे की हत्या

Son of 'Pandit Kulche-Chole Wale' murdered in Ludhiana
Ludhiana
22 Oct 2026

Shamli: कांधला के रामलीला मेले में दो पक्षों में मारपीट, गाली-गलौज के बाद भिड़े लोग; वीडियो वायरल, पुलिस जांच शुरू

Shamli: Two Groups Clash at Kandhla Ramleela Fair, Fight Video Goes Viral; Police Investigate
Meerut
22 Oct 2026
विज्ञापन

टीचर के तबादले पर छात्रों का हंगामा, स्कूल पर जड़ा ताला

Students protest over teacher's transfer, lock the school
Hisar
22 Oct 2026

कानपुर में हनुमंत विहार थाने के बाहर शव रखकर हंगामा, हमीरपुर रोड पर लगा लंबा जाम

Protest in Kanpur Body placed outside Hanumant Vihar police station major traffic jam on Hamirpur Road
Kanpur
22 Oct 2026
विज्ञापन

बरेली: मानदेय नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमराई

Sanitation workers protest over non-payment of honorarium in Bareilly
Bareilly
22 Oct 2026

कानपुर: घाटमपुर में मोबाइल टॉवर तक अवैध तरीके से डाली गई ढाई सौ मीटर विद्युत केबल

Kanpur 250 meter long electric cable laid illegally to a mobile tower in Ghatampur
Kanpur
22 Oct 2026

काशी में आज पहली बार गंगा के ऊपर दिखेंगे राफेल, जगुआर और तेजस

Rafale Jaguar and Tejas aircraft will be seen over the Ganga in Kashi
Varanasi
22 Oct 2026

एयर शो देखने के लिए ग्रामीणों में उत्साह, बोले- मोबाइल और टीवी पर देखा था विमान

Villagers excited to watch air show say they had previously only seen aircraft on mobile phones and TV
Varanasi
22 Oct 2026

दिल्ली के बलजीत नगर में सीवर ओवरफ्लो, सड़कों-गलियों में बह रहा गंदा पानी

Sewer overflow in Delhi's Baljit Nagar
Delhi
22 Oct 2026

VIDEO: मथुरा से बरेली जा रही मालगाड़ी का इंजन फेल

Goods Train Engine Fails on Mathura–Raya Section, Several Trains Halted
Mathura
22 Oct 2026

कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरने पहुंच रहे देवी-देवता, ढोल-नगाड़ों से गूंजा ढालपुर

Kullu Dussehra Deities Visit Lord Raghunath Temporary Camp 2026
Kullu
22 Oct 2026

एसपीयू मंडी के नए केंद्रीय छात्र संघ को मिले 10 टास्क, टीचिंग से रिसर्च तक सुधार पर रहेगा फोकस

SPU Mandi Central Students Association 10 Tasks Teaching Research Improvement
Mandi
22 Oct 2026

Video: हजरतगंज थाने के कमरे में श्रद्धा दुबे, रश्मि और तनवीर अली से पूछताछ

Video: हजरतगंज थाने के कमरे में श्रद्धा दुबे, रश्मि और तनवीर अली से पूछताछ
Lucknow
22 Oct 2026

Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन, अयोध्या से पोलिंग पार्टियां रवाना

Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन, अयोध्या से पोलिंग पार्टियां रवाना
Ayodhya
22 Oct 2026

Bijnor: रामलीला देखकर लौटी बहन ने भाई का शव फंदे पर लटका देखा, घर में अकेला रहता था 55 वर्षीय कलवा शर्मा; मौत से असमंजस में परिजन

Bijnor: Sister Finds 55-Year-Old Brother Hanging at Home After Returning from Ramleela
Bijnor
22 Oct 2026

कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन सुबह-सवेरे गूंजे ढोल-नगाड़े, अस्थाई शिविरों में शुरू हुई पूजा-अर्चना

Kullu Dussehra Second Day Morning Worship at Dhalpur Ground
Himachal Pradesh
22 Oct 2026

विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026: ऊना में 31 अक्तूबर से होंगे कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर विजेता को मिलेंगे 5 लाख रुपये

Vikshit Bharat Youth Parliament 2026 Una One Nation One Election Prize Money
Una
22 Oct 2026

Video: सीतापुर में दो घरों में चोरी, 20 लाख का माल पार

Video: सीतापुर में दो घरों में चोरी, 20 लाख का माल पार
Sitapur
22 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज की गलियों में गंदा पानी और कीचड़, बीमारियों का खतरा; एंटी लार्वा का छिड़काव

Video: फैजुल्लागंज की गलियों में गंदा पानी और कीचड़, बीमारियों का खतरा; एंटी लार्वा का छिड़काव
Lucknow
22 Oct 2026

चंद्रमणि कुलेठी की आखिरी बाइट बनी यादगार, नाग मंदिर होली में बुधवार को रिकॉर्ड हुआ था वीडियो

Chandramani Kulethi Last Video Recorded at Nag Temple Holi
Chamba
22 Oct 2026

राजस्थान में आज तेज धूप, 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम!

राजस्थान में आज तेज धूप, 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम!
Rajasthan
22 Oct 2026

Video: चौपटिया के मां संदोहन देवी मंदिर में छह महीने बाद हुए माता के चरण दर्शन, उमड़े श्रद्धालु

Video: चौपटिया के मां संदोहन देवी मंदिर में छह महीने बाद हुए माता के चरण दर्शन, उमड़े श्रद्धालु
Lucknow
22 Oct 2026

Video: श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ, हजरतगंज कोतवाली में दर्ज होंगे बयान

Video: श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची एसटीएफ, हजरतगंज कोतवाली में दर्ज होंगे बयान
Lucknow
22 Oct 2026

फरीदकोट में भाजपा जिलाध्यक्ष ने उठाई गुलजार सिंह और विक्रमजीत सिंह के मामलों की सीबीआई जांच की मांग

In Faridkot, the BJP district president has demanded a CBI investigation into the cases involving Gulzar Singh and Vikramjit Singh.
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

कन्नौज: लकड़ियां बीनने निकली वृद्ध महिला की संदिग्ध हालात में मौत

Kannauj Elderly woman who went out to collect firewood dies under suspicious circumstances
Kannauj
22 Oct 2026

राजस्थान: यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो 25 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन, करणी सेना ने दी जौहर की चेतावनी

UGC rollback demand karni sena jaipur protest shiv singh shekhawat october 25
Jaipur
22 Oct 2026

पति की हत्या, फिर बक्से में पैक! प्रेमी संग मिलकर लगाया ठिकाने

पति की हत्या, फिर बक्से में पैक! प्रेमी संग मिलकर लगाया ठिकाने
Uttar Pradesh
22 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed