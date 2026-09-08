Video: 700 किलोमीटर दूर से जुगाड़ गाड़ी में सवार होकर लखनऊ पहुंचे परिवार

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मध्य प्रदेश से एक जुगाड़ गाड़ी में बच्चे और महिलाओं समेत लोग करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर लखनऊ पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक, यह गाड़ी दो दिन पहले मध्य प्रदेश से रवाना हुई थी। हैरानी की बात यह रही कि पूरे रास्ते न तो आरटीओ विभाग का कोई अधिकारी मिला और न ही ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका। लखनऊ पहुंचने पर पीजीआई क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने भी जुगाड़ गाड़ी को प्रवेश दे दिया। इस तरह की गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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