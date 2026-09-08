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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Weather: Monsoon weakens in the state; mercury to rise by four degrees in two days.

यूपी का मौसम: प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, दो दिन में चार डिग्री चढ़ेगा पारा

Tue, 08 Sep 2026 09:44 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 08 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

यूपी में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। बुधवार के बाद छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। प्रदेश भर में अगले दो दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखने को मिलेगी

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UP Weather: Monsoon weakens in the state; mercury to rise by four degrees in two days.
मौसम में बड़ा बदलाव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों हो रही मानसूनी बारिश के फिलहाल थमने के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ेगा। आगे एक सप्ताह तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी के अलावा कहीं भारी बारिश की संभावना नहीं है।

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बारिश के कमजोर पड़ने से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब धूप खिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में अगले दो दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखने को मिलेगी।
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मंगलवार को बस्ती, सुल्तानपुर, कानपुर और सोनभद्र में बारिश हुई। बुधवार के लिए प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यूपी में मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। हालांकि इस दौरान पूर्वी यूपी और दक्षिणी यूपी में छिटपुट बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा।

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