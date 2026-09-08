यूपी: सहारनपुर में पीएनबी के करेंसी चेस्ट में नकली नोट कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मामले का खुलासा जल्द

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब नेशनल बैंक के सहारनपुर स्थित करेंसी चेस्ट में नकली नोटों की साजिश के मामले में फरार आरोपी अमित कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। अमित कुमार बैंक का कर्मचारी है और एफआईआर में उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। एनआईए के लखनऊ थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है।

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