Video: 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और सुनील सिंह की अहम मुलाकात

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लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लोहिया ट्रस्ट में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुलाकात को चुनावी तैयारियों और संभावित राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

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