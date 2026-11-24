{"_id":"6b0530d53085e0481a0472d4","slug":"video-splendor-bike-goes-up-in-flames-on-matiyari-overbridge-in-lucknow-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में मटियारी ओवरब्रिज पर धू-धू कर जली स्प्लेंडर बाइक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में मटियारी ओवरब्रिज पर मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे स्प्लेंडर बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जलने लगी। बताया गया कि बाइक रोड के किनारे स्टैंड पर खड़ी थी। अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी बाइक जलकर खाक हो गई।

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