महाराष्ट्र मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे

कुल खर्च में उत्तर प्रदेश नौवें स्थान पर है। महाराष्ट्र मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे है। कर्नाटक में यूपी के मुकाबले करीब दस गुना और तमिलनाडु में सात गुना से अधिक प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र का कुल खर्च भी उत्तर प्रदेश से करीब तीन गुना है। इस आकलन में राज्यों के सब्सिडी खर्च के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के 2024-25 के ऑडिटेड राज्य वित्त आंकड़ों और नकद सहायता योजनाओं के लिए स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंस-2026-27 रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। देश के 29 राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति खर्च 4,805 रुपये है, जबकि यूपी में यह इसका एक चौथाई भी नहीं है।