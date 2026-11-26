कांग्रेस को कम सीटें देने का सवाल नहीं : शिवपाल

सपा-कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन जारी है और कांग्रेस को कम सीटें देने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्य लक्ष्य 2027 में भाजपा को हराकर सत्ता से हटाना है। यह बात बुधवार को प्रतापगढ़ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कही। g गठबंधन की सभी सीटों पर जीत के लिए चर्चा चल रही है और जल्द ही सहमति बन जाएगी। बड़े गठबंधन से बड़ी जीत का दावा करते हुए शिवपाल ने भाजपा को कमजोर बताया और आरोप लगाया कि जनता के पैसे से बने बजट में विकास के बजाय केवल बंदरबांट है।