लखनऊ में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ, छात्र-छात्राओं ने दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा

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लखनऊ में आईआईएम रोड स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026, उत्तर प्रदेश पश्चिम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दो दिवसीय आयोजन में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म श्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. निमिष कपूर और डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित अपने प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। यह मंच युवा वैज्ञानिकों को अपनी रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

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