यूपी: सीएम योगी का बड़ा खुलासा, बोले- स्कूल बनवाने के कारण तत्कालीन सरकार में मेरे ऊपर दर्ज हुआ था मुकदमा

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का हुआ कायाकल्प

शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी की कगार पर थे। स्कूल जर्जर थे, शिक्षक नहीं थे और 60 से 70 फीसदी बच्चे (विशेषकर बेटियां) संसाधनों के अभाव में नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनसहभागिता से 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है।



प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूता मोजा का पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में दिया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के अटल आवासीय विद्यालय और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

सरकारी योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सरकारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए योजनाओं की जानकारी बार-बार आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या निराश्रित महिला पेंशन की जानकारी नहीं है, तो उसे बार-बार बताना होगा, ताकि वह योजना का लाभ ले सके।



उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से सरकार की योजनाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, छात्रों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के हर उस तबके को स्थान देने का प्रयास हुआ है, जो व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।



विरासत और विकास से जुड़े प्रयासों को भी इसके माध्यम से सामने लाया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ को आम नागरिकों के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इसके जरिए उन लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिनकी समस्याएं और जरूरतें अक्सर सार्वजनिक चर्चा से बाहर रह जाती हैं।