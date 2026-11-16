Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Case filed against uncle for misdeeds six-year-old niece in Sitapur

सीतापुर: चाचा बना हैवान, छह साल की भतीजी के साथ किया दुष्कर्म; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 11:19 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 11:19 AM IST
सार

सीतापुर में चाचा हैवान बन गया। अपनी छह साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Case filed against uncle for misdeeds six-year-old niece in Sitapur
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां एक चाचा ने अपनी छह साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने के बाद पीड़िता की मां ने थाने में अपने देवर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने रविवार रात आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed