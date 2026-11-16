सीतापुर: चाचा बना हैवान, छह साल की भतीजी के साथ किया दुष्कर्म; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 11:19 AM IST
सार
सीतापुर में चाचा हैवान बन गया। अपनी छह साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
विस्तार
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां एक चाचा ने अपनी छह साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने के बाद पीड़िता की मां ने थाने में अपने देवर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने रविवार रात आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
विज्ञापन