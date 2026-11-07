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दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही राजधानी लखनऊ

Bhupendra Singh

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:58 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:58 PM IST







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दीपावली पर राजधानी लखनऊ में जगह-जगह रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। यह तस्वीर हजरतगंज चौराहे की है, जहां पर सड़कों से पेड़ों तक विधानभवन से लेकर लोकभवन तक रंग बिरंगी लाइटें लगी गई हैं। ... और पढ़ें

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