Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   लखनऊ: श्री रामलीला समिति महानगर ने छोटी दीपावली पर किया दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन

लखनऊ: श्री रामलीला समिति महानगर ने छोटी दीपावली पर किया दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन

Sat, 07 Nov 2026 09:58 PM IST
नरेंद्र आर्य
Narendra Arya नरेंद्र आर्य
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:58 PM IST
लखनऊ: श्री रामलीला समिति महानगर ने छोटी दीपावली पर किया दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन
छोटी दीपावली के पावन अवसर पर शनिवार को श्री रामलीला समिति महानगर द्वारा दीपोत्सव एवं आतिशबाजी के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं रामलीला प्रेमियों ने दीपावली की खुशियां आपस में साझा कीं और उत्साहपूर्वक पर्व मनाया। कार्यक्रम में समिति के संरक्षक श्री बी.के. जोशी, अध्यक्ष श्री ललित मोहन जोशी, महासचिव श्री हेम पन्त, मुख्य संयोजक श्री दीपक पांडेय (दीनू), वरिष्ठ पदाधिकारी श्री विनोद बीनू, श्री नीरद लोहानी, श्री नीरज लोहानी, श्री महेंद्र पन्त, श्री अनिल जोशी, श्री बृजेश मेहता, श्री हिमांशु मिश्रा, श्री हर्षित जैन, श्री सी.बी. मैथानी, श्री देवेंद्र मिश्रा, श्रीमती भारती पांडेय, श्रीमती अनुराधा मिश्रा एवं यशी लोहुमी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी ने उत्सव के उल्लास को और बढ़ा दिया। सभी ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। समिति की ओर से सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शामली: दिवाली पर नया बाजार में गिफ्ट हैंपर्स और ड्राईफ्रूट की धूम, 100 से 10 हजार रुपये तक के उपहार उपलब्ध

Diwali Gift Hampers and Dry Fruits in Demand at Shamli’s Naya Bazaar
Shamli
07 Nov 2026

बूंदी: अशोक चांदना फिर कर गए विवादित टिप्पणी, सीएम को भाजपा में कांग्रेस का एजेंट बताया, वीडियो वायरल

Bundi: Ashok Chandna Sparks Controversy Again, Calls CM a Congress Agent in BJP; Video Goes Viral
Rajasthan
07 Nov 2026

पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्रीराम, गुरु वशिष्ठ की भूमिका में सीएम योगी ने की अगवानी

Lord Shri Ram disembarked from Pushpak Vimana CM Yogi in role of Guru Vashishtha welcomed him
Ayodhya
07 Nov 2026

हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन

हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन
Chandigarh-Haryana
07 Nov 2026

नाहन: छोटी दिवाली पर फीकी रही दीयों की खरीदारी, मायूस हुए दुकानदार

Nahan: Sale of earthen lamps remained dull on Chhoti Diwali; shopkeepers left disappointed.
Sirmour
07 Nov 2026
विज्ञापन

हमीरपुर: विधायक ने श्रद्धालुओं को समर्पित किया नवनिर्मित शेड

Hamirpur: MLA dedicates newly constructed shed to devotees
Hamirpur (Himachal)
07 Nov 2026

देवरिया: पुलिस लाइन के सरकारी आवास में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Soldier’s condition deteriorated after a meal; he died upon reaching the medical college—he was a 27-year-old from Gonda.
Deoria
07 Nov 2026
विज्ञापन

शिमला: टनल प्रभावितों की सांसद हर्ष महाजन ने सुनीं समस्याएं

Shimla: MP Harsh Mahajan listens to the grievances of those affected by the tunnel project
Shimla
07 Nov 2026

देवरिया: त्योहारों की सुरक्षा को लेकर एएसपी ने भाटपाररानी में किया पैदल गश्त

Police conducted a foot patrol in Bhatpar Rani in view of the upcoming festivals.
Deoria
07 Nov 2026

अलीगढ़ में दीपावली पर सफाई कर्मचारियों को बांटी एक्सपायरी मिठाई, भड़का गुस्सा

अलीगढ़ में दीपावली पर सफाई कर्मचारियों को बांटी एक्सपायरी मिठाई, भड़का गुस्सा
Aligarh
07 Nov 2026

महराजगंज: धनतेरस पर सक्सेना चौक से मऊपाकड़ तक बाजारों में उमड़ी भीड़

Crowds thronged the markets on Dhanteras; shopping took place in full swing.
Maharajganj
07 Nov 2026

वाराणसी: दीपावली पर घर जाने को लेकर मारपीट, कैंट स्टेशन का वीडियो वायरल

Varanasi: Altercation over travelling home for Diwali; video from Cantt station goes viral
Varanasi
07 Nov 2026

महराजगंज: नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

Accused wanted in case of abduction of a minor girl arrested
Maharajganj
07 Nov 2026

चावड़ी बाजार इमारत हादसा: बचाव कर्मियों और मृतकों के परिजनों के बीच कहासुनी, एक महिला बेहोश, पुलिस पर आरोप

Chawri Bazar building collapse Altercation between rescue workers and relatives of deceased
Delhi
07 Nov 2026

अमृतसर में कैदियों के हुनर को मिला बाजार, कचहरी परिसर में लगाया बिक्री स्टॉल

Prisoners' craftsmanship finds a market in Amritsar; sales stall set up on court premises
Amritsar
07 Nov 2026

वाराणसी: बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान में बनेगा म्यूजियम, परिवार करा रहा नवीनीकरण

Varanasi: Museum to be set up in Bismillah Khan’s ancestral house; family is carrying out renovations
Varanasi
07 Nov 2026

दीवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों में मारामारी

Huge crowds of people heading home for Diwali and Chhath Puja; passengers scramble to catch their trains.
Karnal
07 Nov 2026

एमपीएस ग्राउंड में नेक्स्ट जेनरेशन पार्कर्स के बीच क्रिकेट मैच

Cricket match between 'Next Generation Parkers' at MPS Ground
Moradabad
07 Nov 2026

मोहम्मद शमी के संन्यास पर बोले कोच बदरुद्दीन, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं

Coach Badruddin on Mohammed Shami's retirement: He has been an excellent player
Moradabad
07 Nov 2026

बुद्धि विहार में पटाखों की खरीदारी को उमड़े लोग

People flock to Buddhi Vihar to purchase firecrackers
Moradabad
07 Nov 2026

गुरहट्टी से मंडी चौक और बुध बाजार तक खरीदारों की भीड़, जाम से जूझते रहे लोग

Crowds of shoppers from Gurhatti to Mandi Chowk and Budh Bazaar; people struggled with traffic congestion
Moradabad
07 Nov 2026

झालरों की रोशनी और फूलों की खुशबू से महके बाजार

Markets fragrant with the scent of flowers and illuminated by strings of lights
Moradabad
07 Nov 2026

नेपाल के बुटवल में ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर संगीतमय कार्यक्रम

‘Vande Mataram’ resonates in Butwal; a spectacular performance by an Indian musical troupe
Maharajganj
07 Nov 2026

महराजगंज: धनतेरस पर ज्वेलरी दुकानों में उमड़ी खरीदारों की भीड़

Crowds of shoppers thronged jewellery stores on Dhanteras.
Maharajganj
07 Nov 2026

अयोध्या: सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे

अयोध्या: सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे
Ayodhya
07 Nov 2026

सीतापुर: अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, बाराबंकी के पांच शातिर गिरफ्तार

सीतापुर: अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, बाराबंकी के पांच शातिर गिरफ्तार
Sitapur
07 Nov 2026

सराफा बाजार में बिखरी सोने-चांदी की चमक, सिक्कों की खूब रही मांग

Gold and silver shine in the bullion market; strong demand for coins
Moradabad
07 Nov 2026

फरीदाबाद में ग्रीन पटाखों के स्टॉल पर खरीदारी

Shopping at a stall for green firecrackers in Faridabad
Faridabad
07 Nov 2026

धनतेरस पर बाजार में बरसे 850 करोड़, देर रात तक रही धनवर्षा

Rs 850 crore poured into the market on Dhanteras; the 'rain of wealth' continued until late at night
Moradabad
07 Nov 2026

वीडियो: लवी मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा, अधिकारियों को सौंपीं जिम्मेदारियां

SDM reviews preparations for Lavi Fair, assigns responsibilities to officials
Rampur Bushahar
07 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed