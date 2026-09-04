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लखनऊ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नाका हिंडोला थाने पर भजन कीर्तन का आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 09:58 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 09:58 PM IST







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राजधानी लखनऊ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नाका हिंडोला थाने को सजाया गया। यहां पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं थाने के हवालात को खोल कर कृष्ण जी की झांकी सजाई गई। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्णा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ... और पढ़ें

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