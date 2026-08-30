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लखनऊ में सीवर चैंबर की मरम्मत के बाद धंसी सड़क, एक महीने से स्थिति जस की तस

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 01:50 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 01:50 PM IST







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लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी के पास सड़क की स्थिति खराब बनी हुई है। यहां सीवर चैंबर की मरम्मत का काम हुआ था। इसके बाद आसपास की सड़क धंस गई। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर इसे कवर कर दिया गया, लेकिन सुधार नहीं कराया गया। ... और पढ़ें

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