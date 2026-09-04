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लखनऊ में जन्माष्टमी पर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 09:31 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 09:31 PM IST







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लखनऊ में बीरबल साहनी मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान राधा कृष्ण की मनमोहक छवि को भी नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। बाबा का भव्य शृंगार किया गया। ... और पढ़ें

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