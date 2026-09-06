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लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से मेहंदी घाट तक पहुंचा पानी

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST







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राजधानी लखनऊ में मेहंदी घाट के पास बन रहे नए फ्लाईओवर के चलते गोमती नदी के पानी को रोका गया है। इसके कारण गोमती का जलस्तर बढ़ जाने से मेहंदी घाट के बाहर तक आ गया है। ... और पढ़ें

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