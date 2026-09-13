{"_id":"6aa69c22398311fc6d044ea1","slug":"video-lkhanauu-ma-itaja-ka-bugdhha-parabhavata-gava-pahaca-parava-vathhayaka-gamata-yathava-kasana-sa-ka-bta-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में इटौंजा के बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे पूर्व विधायक गोमती यादव, किसानों से की बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में पूर्व विधायक गोमती यादव ने बख्शी का तालाब के इटौंजा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने लासा, अकड़रिया खुर्द, अकड़रिया कला, बहादुरपुर, सुल्तानपुर में ग्रामीणों की समस्याओं का निदान की शासन-प्रशासन से मांग की है। इसके साथ उन्होंने पूर्व प्रधान बृजकिशोर लोधी एवं गुड्डू यादव के आवास पर ग्रामीणों के साथ बैठक भी किया। गोमती यादव ने सरकार से लखनऊ के तराई क्षेत्र तक बंधा बनाने तथा पानी निकासी के समाधान हेतु पुलिया बनाने की भी मांग की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुनील भदौरिया समेत तमाम ग्रामीण एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें