Lucknow News: वन विभाग के गार्ड ने लगाया फंदा

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लखनऊ। विभूतिखंड स्थित वन आवास में शनिवार रात वन विभाग के गार्ड गोविंद कुमार (28) ने फंदा लगा लिया। वह मूलरूप से बाराबंकी के मदनी गांव के रहने वाले थे। गोविंद के बड़े भाई राम प्रकाश ने बताया कि भाई ने अनुराधा से प्रेम विवाह किया था। अनुराधा बलरामपुर थाने में सिपाही है। दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। अनुराधा तीन दिन से अलग रह रही थी। शनिवार रात करीब नौ बजे अनुराधा ने कॉल कर बताया कि गोविंद फोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद वह उसे देखने वन आवास पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलने पर गोविंद का शव साड़ी के सहारे पंखे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अभी तक घरवालों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।