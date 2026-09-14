Lucknow News: तीज क्वीन बनीं प्रियंका तिवारी

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संतोष सिंह को मिसेज परफेक्ट, मंजू बिनवाल को बेस्ट डांसर, अर्चना वर्मा को बेस्ट सिंगर और सविता कुरील को बेस्ट ड्रेस चुना गया। महिलाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बेहतर नृत्य और गीत प्रस्तुत करने वाली प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में संयोजिका रुचि अरोरा, सह संयोजिका किरन रानी, महामंत्री शशि प्रभा सिंह, कोषाध्यक्ष मंजुला रानी, संगठन मंत्री विनीता भारती, सुमन कुरील, उमा आर्या आदि मौजूद रहीं।

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लखनऊ। पिंक पावर लेडीज क्लब ने रविवार को राजाजीपुरम स्थित बैंक्वेट हॉल में हरितालिका तीज उत्सव मनाया। महिलाओं और बालिकाओं ने नृत्य व गीतों की प्रस्तुति दी। तीज क्वीन प्रियंका तिवारी को ताज पहनाकर सम्मानित किया गया।