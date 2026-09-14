Lucknow News: कश्मीर से ड्राई फ्रूट बेचने के नाम पर 1.58 लाख ठगे

विज्ञापन





लखनऊ। कैसरबाग के घसियारी मंडी निवासी जयंती सिंह ने 1.58 लाख की ठगी की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। जयंती का कहना है कि कुछ समय पहले उनका संपर्क फेसबुक पर एक युवक से हुआ था। उसने खुद को श्रीराम ड्राई फ्रूट्स कश्मीर का प्रतिनिधि बताया था। जालसाज ने कश्मीर से ड्राई फ्रूट बेचने का झांसा दिया था। आरोपी ने धीरे-धीरे कई बार में उनसे 1.58 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए, मगर सामान नहीं दिया। परेशान होकर जयंती ने कैसरबाग पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर अंजनी ने बताया कि मामले की तफ्तीश साइबर सेल कर रही है।