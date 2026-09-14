Lucknow News: यूपी के अंशुमान और ऋषि मुख्य ड्रॉ में

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अंशुमान ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाए रखा और आसान जीत के साथ मुख्य ड्रॉ का टिकट हासिल किया। एक अन्य मुकाबले में ऋषि यादव ने बेहतर नियंत्रण व सटीक सर्विस की बदौलत शिवा शर्मा को एकतरफा मुकाबले में 6-0, 6-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में ऋषि ने कोर्ट को बेहतर ढंग से कवर किया और शिवर को एक भी गेम नहीं जीतने दिया।प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में गुजरात के मेघ भार्गव ने उत्तराखंड के अर्णव को 6-0, 6-2, तेलंगाना के देवरापल्ली ने पश्चिम बंगाल के फरदीन को 6-3, 6-3 और छत्तीसगढ़ के एमान ने उत्तर प्रदेश के जॉय दास को 6-1, 6-2 से हराकर मुख्य ड्रॉ में स्थान सुरक्षित किया।दूसरी ओर तेलंगाना के देव हर्षित ने दिल्ली के कनिष्क को 6-1, 6-3 से, असम के उदित गोगोई ने दिल्ली के आर्यन को 6-3, 6-1 से तथा हरियाणा के आरव चावला ने दिल्ली के आर्यन सेजवाल को 6-4, 6-4 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। मुख्य ड्रॉ के मुकाबलों की शुरुआत सोमवार सुबह नौ बजे से होगी।