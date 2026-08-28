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लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राखी पर्व

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 12:43 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 12:43 PM IST







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राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर रक्षाबंधन त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्माकुमारी राधा ने डिप्टी सीएम को राखी बांधी। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। कहा कि आज से तीन दिन तक महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। सरकार अब लड़कियों को स्कूटी भी देने जा रही है। ... और पढ़ें

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