{"_id":"6aa10694aef4398141067071","slug":"video-lkhanauu-ma-aayashha-itarana-dakatara-na-sataipada-bugdhhana-ka-maga-ka-lkara-kaya-paratharashana-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे डॉक्टरों ने हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर ‘आयुष का सम्मान बढ़ाओ, 25 हजार स्टाइपेंड बढ़ाओ’ और ‘मेहनत हमारी पूरी है, 25 हजार की मांग जरूरी है’ जैसे नारे लगाए। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांग पूरी तरह जायज है। जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं।

... और पढ़ें