यूपी: राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले- वो रोज बदलते हैं फॉर्मूला, नीला रंग अपनाने से दलित वोट नहीं मिलने वाला

नीला रंग सपा की देन नहीं

सपा के ड्रेस कोड पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि नीला रंग सपा की देन नहीं है। बसपा और वह लंबे समय से इस रंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा अब रंग की नकल कर रही है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोले कि वह रोज अपना फॉर्मूला बदलते हैं और पीडीए को भी बार-बार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘पीडीए में पी से पहली बार हारे, डी से दूसरी बार हारे और ए से मतलब अबकी बार फिर हारेंगे।



झांसी और हापुड़ की घटनाओं का जिक्र करते हुए राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने लोगों को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन उनके लोग वारदात कर रहे हैं। सुहेलदेव सेना से सीख लेकर उन्हें अनुशासन सिखाया जाना चाहिए।