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लखनऊ में वेव मॉल के सामने खोले गए कट, पॉलिटेक्निक चौराहे पर कम होगा यातायात दबाव

Bhupendra Singh

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:32 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:32 PM IST







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लखनऊ में गोमती नगर से आने वाले वाहनों को अब पॉलिटेक्निक चौराहा नहीं जाना पड़ेगा। उससे पहले ही वेव मॉल के सामने कट खोल दिए गए हैं। इससे वाहन चालक यूटर्न लेकर पिकअप, लोहिया अस्पताल की ओर जा सकेंगे। ... और पढ़ें

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