Video: बैकुंठ धाम पुल की मरम्मत से निशातगंज में बढ़ा जाम

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बैकुंठ धाम पुल पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। गोमतीनगर जाने वाले लोगों को निशातगंज होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि गोमतीनगर से आने वाले वाहन संकल्प वाटिका की ओर से घूमकर आ रहे हैं। दोनों दिशाओं के वाहनों का दबाव बढ़ने से निशातगंज पुल पर लगातार जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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