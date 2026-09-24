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Video: विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से विरोध प्रदर्शन
हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय में सक्रिय आलोक मिश्रा, प्रभात सिंह, मार्तण्ड सिंह, आकाश देव पाण्डेय, शक्ति दुबे, विनय सिंह समेत 15-20 लोगों पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई की मांग की गई है।
आरोप है कि इन लोगों ने असलहे (पिस्तौल/कट्टा) दिखाकर शिकायतकर्ता और उसके साथियों को धमकाया है। काकोरी सर्किल में हिंदू बालिका के अपहरण के मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। चाइना बाजार चौकी इंचार्ज (दरोगा योगेश चंदेल) पर बजरंग दल के जिला सह संयोजक अनुज शर्मा के साथ गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
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