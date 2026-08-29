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लखनऊ के मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में खेला गया अंडर-14 हॉकी का मैच

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 03:36 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 03:36 PM IST







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लखनऊ में गोमती नगर के विजयंत खंड में मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में अंडर-14 हॉकी का मैच खेला गया। इसमें पॉइंट्स के लिए वीर शिवाजी हॉकी अकादमी (ऑरेंज) व मिनी स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ (ब्लू) के खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। ... और पढ़ें

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