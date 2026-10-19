लखनऊ: चिनहट में रामलीला का मंचन, अंगद-रावण संवाद के प्रसंगों ने मोहा मन

{"_id":"6ad5fa6e4b6898e492017e1d","slug":"video-somita-charcoal-pencil-portraits-hc-ray-memorial-art-fest-shimla-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थिएटर की प्रदर्शनी में छाए सोमिता के चारकोल चित्र, झुर्रियों में उकेरी बुजुर्गों के जीवन की कहानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}