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किसान की बेटी नमरा फातिमा बोली- मैं मुआवजे के पैसे से मेडिकल की पढ़ाई करूंगी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 24 Sep 2026 06:50 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 06:50 PM IST







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वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजना के लिए हमने अपनी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी, जिसके एवज में मुझे पूरी पारदर्शिता के साथ 70.58 लाख का मुआवजा मिला है। इस राशि से मैंने दूसरी जगह जमीन खरीदी है और अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए भी इसका उपयोग कर सकूंगी। ... और पढ़ें

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