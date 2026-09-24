यूपी सिपाहियों की भर्ती: एक अक्टूबर से शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किमी दौड़

प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) आगामी एक अक्तूबर से शुरू होगी। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी जबकि महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। परीक्षा उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नामित किए जाएंगे।

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भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर ने बताया कि समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग परीक्षा में सेंधमारी बचने के लिए किया जाएगा। परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित होगी। विज्ञापन



परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा की तिथि व समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि परीक्षा के दिन और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र (ई-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। निर्देशों का अनुपालन न करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं परीक्षा के दौरान स्टेरायड, उत्तेजक, नशीला पदार्थ का सेवन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त करने के साथ अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर ने बताया कि समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग परीक्षा में सेंधमारी बचने के लिए किया जाएगा। परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित होगी।परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा की तिथि व समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि परीक्षा के दिन और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र (ई-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। निर्देशों का अनुपालन न करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं परीक्षा के दौरान स्टेरायड, उत्तेजक, नशीला पदार्थ का सेवन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त करने के साथ अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी।

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