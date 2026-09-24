इतनी भीड़ रही कि अखिलेश मंदिर के भीतर नहीं जा सके। ऐसे में उन्होंने डियोढ़ी पर माथा टेका। मंदिर के पुजारी से भेंट की। इसके बाद दोपहर 2:30 रथ बछरावां चौराहा पहुंचा, इस दौरान हाईवे की दोनों लेन पर वाहनों का काफिला नजर आया। करीब आठ किमी का लंबा जाम लगा रहा। रथ इसके बाद हरचंदपुर दोपहर करीब 2:50 बजे पहुंचा और इस बीच बारिश होने लगी लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। तेज बारिश के बीच सपाई जय अखिलेश तय अखिलेश के नारे लगाते दिखे।



बारिश के कारण अखिलेश को रथ के अंदर बैठना पड़ा और वह हाथ हिलाकर सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन करते रहे। शाम करीब चार बजे त्रिपुला चौराहा पर रथ पहुंचा तो ढोल के बीच रथ का स्वागत किया गया। अखिलेश रथ की छत पर आए और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना। शाम



4:30 बजे वह रतापुर पहुंचे। इसके बाद 4:45 बजे रथ सारस मोटल पहुंचा और वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शाम 5:30 बजे जीआईसी मैदान जैसे ही रथ पहुंचा, अखिलेश के समर्थन में नारे लगाए गए। भीड़ इतनी रही कि पुलिस प्रशासन के सारे इंतजाम फेल हो गए।