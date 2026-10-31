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लखनऊ में सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश, आज से अर्नब का असर कम होने के आसार
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की सुबह 10:00 बजे से शुरू हुई रिमझिम बारिश का सिलसिला पूरे दिन चला। इसके साथ ही ठंडी हवाओं ने अक्तूबर के महीने में सबसे कम तापमान का 11 वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। शनिवार को भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच बच्चे छाता रेनकोट पहनकर बारिश से बचते हुए स्कूल जाते दिखे। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिन के पहले पहर में हल्की बारिश होगी। जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा मौसम साफ होने की उम्मीद है।
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