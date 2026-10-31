यूपी: पीलीभीत के दोनों हटाए गए एसडीएम को लखनऊ में मिली तैनाती रद्द, अब किए गए प्रतीक्षारत

पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में हटाए गए दोनों एसडीएम की लखनऊ में प्रस्तावित तैनाती निरस्त कर दी गई है। शासन ने दोनों अधिकारियों को अब प्रतीक्षारत कर दिया है। इनमें हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी शामिल हैं।

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हेमंत कुमार चौधरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मिली थी तैनाती

दरअसल, पीलीभीत में तैनाती के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले के बाद दोनों एसडीएम को वहां से हटाया गया था। इसके बाद शासन की ओर से दोनों को लखनऊ में अलग-अलग पदों पर तैनाती दी गई थी। हालांकि, अब इन दोनों की तैनाती के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

हेमंत कुमार चौधरी पीलीभीत में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। स्थानांतरण के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (OSD) बनाया गया था। अब उनकी यह तैनाती निरस्त कर उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है।

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मयंक गोस्वामी को बनाया गया था बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी)

वहीं, मयंक गोस्वामी भी पीलीभीत में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्हें स्थानांतरण के बाद चकबंदी मुख्यालय, लखनऊ में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनका तैनाती आदेश भी रद्द कर दिया गया है। उन्हें भी प्रतीक्षारत कर दिया गया है।

दोनों अधिकारियों की तैनाती पर फिर बदला फैसला

शासन के इस फैसले के बाद दोनों अधिकारी फिलहाल किसी नए पद पर तैनात नहीं हैं। दोनों को प्रतीक्षारत रखा गया है। पीलीभीत की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले से शुरू हुआ यह प्रशासनिक घटनाक्रम अब नए आदेश के बाद फिर चर्चा में है।