{"_id":"6ae586937ea60fac560bf071","slug":"video-police-crack-down-on-illegal-ertiga-vehicles-at-polytechnic-intersection-in-lucknow-seize-them-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर अवैध अर्टिगा गाड़ियों पर चाबुक, पुलिस ने की सीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर अवैध अर्टिगा गाड़ियों पर चाबुक, पुलिस ने की सीज
लखनऊ में अमर उजाला में प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर धड़ल्ले से दौड़ रही अवैध अर्टिगा गाड़ियों के मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है।
खबर का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस और थाना गाजीपुर के एसएचओ (SHO) की संयुक्त टीम ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित हो रही कई अर्टिगा गाड़ियों को सीज कर दिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।