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लखनऊ विश्वविद्यालय में 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन

Bhupendra Singh

Updated Sat, 31 Oct 2026 11:41 AM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 11:41 AM IST

लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। पांच किमी की रेस में 40 से 45 के उम्र के लोग भी हिस्सा लेते हैं। ... और पढ़ें

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